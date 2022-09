Tutto su Blonde (Di giovedì 8 settembre 2022) Com'è, che problemi ha e se funziona o no il film su Marilyn Monroe con Ana de Armas presentato a Venezia Leggi su wired (Di giovedì 8 settembre 2022) Com'è, che problemi ha e se funziona o no il film su Marilyn Monroe con Ana de Armas presentato a Venezia

cinefilosit : Andrew Dominik e Ana de Armas presentano Blonde, in concorso a Venezia 79 - bradipo22 : Io oggi volevo mettermi a parlare tutto il pomeriggio di Blonde ed invece costretto qua a farmi la seconda parte di… - DioBenedicaMe : RT @SVespy13: troppa gente che mi critica #blonde sulla veridicità: adesso io non posso dire nulla prima di vederlo stasera,ma NON È UN BIO… - flamanc24 : RT @SVespy13: troppa gente che mi critica #blonde sulla veridicità: adesso io non posso dire nulla prima di vederlo stasera,ma NON È UN BIO… - _mia27_ : RT @SVespy13: troppa gente che mi critica #blonde sulla veridicità: adesso io non posso dire nulla prima di vederlo stasera,ma NON È UN BIO… -