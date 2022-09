Truss ai Comuni | e' scontro con Labour su energia e tasse

(Di giovedì 8 settembre 2022) Il battesimo del fuoco per la neo premier britannica Liznel suo primo Question Time alla Camera deie' stato all'insegna di un botta e risposta col leader dell'opposizione laburista Keir ...

Il battesimo del fuoco per la neo premier britannica Liz Truss nel suo primo Question Time alla Camera dei Comuni e' stato all'insegna di un botta e risposta col leader dell'opposizione laburista Keir Starmer sui temi caldissimi dell'energia e delle tasse. La neo premier del Regno Unito, Liz Truss, ha presentato la sua squadra di governo che come ha anticipato nella sua conferenza stampa dovrà occuparsi di alcune priorità che mordono sull'economia.