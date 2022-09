Torna ad Anzio dalla Sivizzera una statua romana in pietra raffigurante una figura femminile

(Di giovedì 8 settembre 2022)– Unain, alta 115 cm, risalente al I, II sec. d.C.,una, recuperata in Svizzera dal Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, questa mattina 08 settembre 2022, è stata consegnata ed affidata al Museo Civico Archeologico della Città di, da parte della Soprintendenza Archeologica, per essere a breve esposta all’interno dell’area museale. Presenti al Museo, per l’importante passaggio di consegne, il Sindaco, Candido De Angelis, il Consigliere di Città Metropolitana, Vito Presicce, il Consigliere Comunale, Federica De Angelis, il Dirigente comunale preposto, Angela Santaniello, il Curatore Scientifico del Museo, Alessandro Jaia, il Funzionario della Soprintendenza, ...

La pallanuoto di serie Aa Vico Equense dal 18 al 19 settembre nel nome del leggendario campione e allenatore di nuoto ... Canottieri Posillipo, Rari Nantes Salerno,Waterpolis e Roma Nuoto e ...Il Nettuno mercoledì prossimoin campo per affrontare in casa nel turno di Coppa Italia il Monte San Biagio. L'viene sconfitto in casa per 2 a 0 dal Cerveteri. I biancazzuri non ... Dopo i test match contro Lazio, Città di Anzio ed Hornets, torna in campo la Fortitudo Pomezia di mister Alessandro Nuccorini che domani sera al Palalavinium ospiterà la Roma calcio a 5, compagine ai ...