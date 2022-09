Tiro a volo | Europei Larnaca 2022 | bene gli azzurri dello skeet dopo i primi 75 piattelli di qualificazione

Leggi su sportface

(Di giovedì 8 settembre 2022) Va in archivio la prima giornata di qualificazioni per quanto riguarda loindividuale aglididi, a Cipro.75quest’oggi in cui l’Italia si difendein vista della parte finale delle qualificazioni di domani e delle finali del pomeriggio che, oltre ad assegnare le medaglie continentali, mettono in palio pure due carte olimpiche al maschile e altrettante al femminile. A terminare per prima è la gara femminile, in cui la fuoriclasse azzurra Diana Bacosi ottiene un buono 70/75 frutto di un super 25 iniziale, di un 23 nella seconda serie e di un 22 nell’ultima delle tre. Menole altre italiane ai nastri di partenza, con 65/75 sia per una costante Martina Bartolomei (23-21-21), che ...