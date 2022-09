Sophie Codegoni, proposta di matrimonio sul red carpet di Venezia 79 (Di giovedì 8 settembre 2022) La Mostra di Venezia riserva sempre numerose sorprese agli appassionati di cinema e di moda. Stavolta però a tener banco non sono le pellicole in gara o gli outfit più o meno eleganti degli artisti ma un’inaspettata proposta di matrimonio. Alessandro Basciano, ex gieffino, ha chiesto alla fidanzata Sophie Codegoni di sposarlo e lo ha fatto in ginocchio, come si conviene a una richiesta del genere, e con tanto di anello. Cosa c’è di straordinario in questo gesto? Il contesto! La proposta infatti è arrivata in mondovisione sul red carpet di Venezia 79. Sophie Codegoni, dopo l’iniziale sorpresa, ha abbracciato e baciato il suo compagno. La donna non avrebbe mai potuto immaginare che una semplice promenade sul red ... Leggi su diredonna (Di giovedì 8 settembre 2022) La Mostra diriserva sempre numerose sorprese agli appassionati di cinema e di moda. Stavolta però a tener banco non sono le pellicole in gara o gli outfit più o meno eleganti degli artisti ma un’inaspettatadi. Alessandro Basciano, ex gieffino, ha chiesto alla fidanzatadi sposarlo e lo ha fatto in ginocchio, come si conviene a una richiesta del genere, e con tanto di anello. Cosa c’è di straordinario in questo gesto? Il contesto! Lainfatti è arrivata in mondovisione sul reddi79., dopo l’iniziale sorpresa, ha abbracciato e baciato il suo compagno. La donna non avrebbe mai potuto immaginare che una semplice promenade sul red ...

