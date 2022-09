«Se arbitri e Palazzo vogliono colpire la Lazio, devono rivedere i piani: con la Curva Nord non si scherza» (Di giovedì 8 settembre 2022) A pochi minuti dalla sfida di Europa League tra Lazio e Feyenoord, la Curva Nord biancoceleste ha divulgato sui social un comunicato in cui prende posizione su quanto accaduto dopo la sconfitta della Lazio col Napoli e l’apertura di un fascicolo su Sarri e le sue dichiarazioni contro gli arbitri da parte della Procura Federale. “Visto l’andazzo di quest’inizio di stagione, prevenire è meglio che curare. Se qualcuno, tra dirigenti federali, arbitri e signori “cari” del Palazzo si fosse messo in testa di colpire e penalizzare la Lazio, dovrà inevitabilmente rivedere i propri piani. Con la Curva Nord non si scherza, con i tifosi laziali questi giochetti ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 8 settembre 2022) A pochi minuti dalla sfida di Europa League trae Feyenoord, labiancoceleste ha divulgato sui social un comunicato in cui prende posizione su quanto accaduto dopo la sconfitta dellacol Napoli e l’apertura di un fascicolo su Sarri e le sue dichiarazioni contro glida parte della Procura Federale. “Visto l’andazzo di quest’inizio di stagione, prevenire è meglio che curare. Se qualcuno, tra dirigenti federali,e signori “cari” delsi fosse messo in testa die penalizzare la, dovrà inevitabilmentei propri. Con lanon si, con i tifosi laziali questi giochetti ...

napolista : «Se arbitri e Palazzo vogliono colpire la #Lazio, devono rivedere i piani: con la Curva Nord non si scherza» Comun… - ettorick : @The_Old_Lady_J Semplicemente perché in Italia non giocano a calcio gli arbitri sono dei cialtroni e il VAR viene u… - massilaz : arbitri, media e palazzo hanno deciso: quest'anno va uccisa la #Lazio - navelis67 : Sarri ha ragione quando parla di arbitri. Aveva ragione quando parlava di Palazzo. L'unico essere che ha fatto è st… - vermiglioste : @frances26112994 @bergomifabio @calciomercatoit Lo stesso palazzo i cui arbitri non hanno mai esibito un rosso e rarissimi gialli? -