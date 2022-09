Roma, il problema Coric rimane (Di giovedì 8 settembre 2022) In casa Roma il mercato non si è fermato, soprattutto in uscita con Tiago Pinto che sta provando a piazzare ancora alcuni esuberi. Fra... Leggi su calciomercato (Di giovedì 8 settembre 2022) In casail mercato non si è fermato, soprattutto in uscita con Tiago Pinto che sta provando a piazzare ancora alcuni esuberi. Fra...

sportli26181512 : Roma, il problema Coric rimane: In casa Roma il mercato non si è fermato, soprattutto in uscita con Tiago Pinto che… - CorbelliFranco : RT @ilgiornale: #Roma invasa dalle pericolose vespe orientalis. Si annidano sotto i tetti e negli ambienti asciutti e protetti, come lo son… - Alb3Eyes : @Cloudscraper @Fab809_ @Fil_Biafora @tempoweb Il problema è gente come te che non ha un minimo di critica, nemmeno… - Gigidalessio95 : @Roma_Da_Saronno @Alessandroad05 Il problema infatti non è Cristante, il problema sono Cristante e Matic insieme - erdryck : @Lore_QX @angianna78 Citazione evidente? Ma xke la Conference è roba esclusiva vostra? Solo la Roma ci gioca? Cos’è… -