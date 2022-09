Regina Elisabetta, rivelati i dettagli del protocollo “London Bridge”: cosa succederà quando morirà la Sovrana? (Di giovedì 8 settembre 2022) Un protocollo da seguire scrupolosamente quando morirà la Regina Elisabetta II. Come l’Independent spiega in questi minuti, “Operazione London Bridge” è il nome del cerimoniale (già rivelato dal Politico.eu). Partiamo dal nome dell’operazione, in inglese “London Bridge is down”. Sarà questa la frase con la quale il drammatico evento verrà comunicato al primo ministro di turno. Si tratta di una strofa di una filastrocca nota ai bambini inglesi. E siamo solo all’inizio di una lunga lista di particolari regole a cui attenersi. L’annuncio della morte avverrà con un comunicato flash sulla Association Press. Seguirà un black-out dei canali social ufficiali, sui quali verrà pubblicato solo un lapidario annuncio della scomparsa della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 settembre 2022) Unda seguire scrupolosamentelaII. Come l’Independent spiega in questi minuti, “Operazione” è il nome del cerimoniale (già rivelato dal Politico.eu). Partiamo dal nome dell’operazione, in inglese “is down”. Sarà questa la frase con la quale il drammatico evento verrà comunicato al primo ministro di turno. Si tratta di una strofa di una filastrocca nota ai bambini inglesi. E siamo solo all’inizio di una lunga lista di particolari regole a cui attenersi. L’annuncio della morte avverrà con un comunicato flash sulla Association Press. Seguirà un black-out dei canali social ufficiali, sui quali verrà pubblicato solo un lapidario annuncio della scomparsa della ...

