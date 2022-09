Quando Meghan Markle era «un brutto anatroccolo» (Di giovedì 8 settembre 2022) La duchessa nel terzo episodio del suo podcast, Archetypes, ha raccontato che ai tempi della scuola era considerata «la ragazzina intelligente, non certo quella carina». Colpa della sua «grande criniera riccia e crespa» ma anche «di un enorme spazio tra i denti»: «Non mi sono mai sentita attraente» Leggi su vanityfair (Di giovedì 8 settembre 2022) La duchessa nel terzo episodio del suo podcast, Archetypes, ha raccontato che ai tempi della scuola era considerata «la ragazzina intelligente, non certo quella carina». Colpa della sua «grande criniera riccia e crespa» ma anche «di un enorme spazio tra i denti»: «Non mi sono mai sentita attraente»

