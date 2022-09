PSG | Neymar esalta Sanches | 'Fortunati ad averlo con noi | ci rende migliori'

Ligue1_ENG : ???????????? ?????????? = ?? ?? - JPosata : Fan della Roma che ci perculano per aver perso 2 a 1 contro il Psg. Volete mettere a confronto perdere contro il te… - susydigennaro : RT @napolimagazine: PSG - Neymar: 'Messi? Ora si sente a casa, l'ho aiutato ad ambientarsi' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: PSG - Neymar: 'Messi? Ora si sente a casa, l'ho aiutato ad ambientarsi' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: PSG - Neymar: 'Messi? Ora si sente a casa, l'ho aiutato ad ambientarsi' -

Parigi (Francia) 16/02/2022 - Champions League / Paris Saint Germain - Real Madrid / foto Imago/Image Sport nella foto:- Achraf Hakimi L'Equipe dedica un pezzo a, autore del passaggio ...Commenta per primoapprova il mercato estivo deled elogia il colpo Renato Sanches . Durante un'intervista rilasciata a Dazn , il fuoriclasse brasiliano ha parlato così del suo compagno di squadra: 'Mi piace ...Un punto per due. Milan e Juve inaugurano la Champions delle italiane e raccolgono il minimo consentito. Ma non bisogna dar troppo retta ai ...Neymar ha parlato ai microfoni di Dazn e in particolare si è soffermato sulla sua amicizia con Messi. Ecco le sue parole riportate da TMW: "Conosco Leo da molto tempo. L'ho aiutato ...