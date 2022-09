"Perché la Meloni non mi spaventa". Santoro spiazza la Gruber: schiaffo a Letta (Di giovedì 8 settembre 2022) Michele Santoro è tornato su La7, invitato nel salotto di Otto e Mezzo da Lilli Gruber. “Perché non hai fatto il partito che non c'è?”, gli ha chiesto la padrona di casa. “È un'esigenza della società italiana - ha risposto il teletribuno - ma già esiste nella realtà. La questione è un'altra: cosa puoi pretendere che accada quando gli italiani sono sotto l'ombrellone?”. “Non è stata consentita neanche la raccolta delle firme digitali - ha aggiunto Santoro - ma contemporaneamente a tutti i gruppetti già esistenti è stato permesso di presentare le liste senza raccogliere le firme. C'è bisogno di qualcosa di più serio, non si capisce nulla, c'è gente che viene candidata in tanti posti finché qualcuno non la elegge. Letta ha presentato Casini a Bologna, forse potevano trovare un candidato diverso. ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 settembre 2022) Micheleè tornato su La7, invitato nel salotto di Otto e Mezzo da Lilli. “non hai fatto il partito che non c'è?”, gli ha chiesto la padrona di casa. “È un'esigenza della società italiana - ha risposto il teletribuno - ma già esiste nella realtà. La questione è un'altra: cosa puoi pretendere che accada quando gli italiani sono sotto l'ombrellone?”. “Non è stata consentita neanche la raccolta delle firme digitali - ha aggiunto- ma contemporaneamente a tutti i gruppetti già esistenti è stato permesso di presentare le liste senza raccogliere le firme. C'è bisogno di qualcosa di più serio, non si capisce nulla, c'è gente che viene candidata in tanti posti finché qualcuno non la elegge.ha presentato Casini a Bologna, forse potevano trovare un candidato diverso. ...

