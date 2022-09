(Di giovedì 8 settembre 2022) Al vincitore del prossimoinnon andrà solo il prestigioso trofeo, maun Non-fungible token Il 17 ottobre a Parigi ci sarà la cerimonia per il 66°della storia.alprincipale, sia maschile che femminile, saranno consegnatiil Trofeo Kopa (migliore speranza), il Trofeo Yashin (miglior portiere) e il Trofeo Mueller (miglior attaccante). Tra le novità di questa stagione, ce n’è una legata proprio ai trofei:a quelli fisici, i vincitori riceveranno un NFT, Non-fungible token. Gli organizzatori hanno spiegato che «il trofeo virtuale sarà unico in termini di metadati e ancorato alla blockchain». Sarà quindi un trofeo unico, non ...

UEFAcom_it : ????? Oggi compie 6?0? anni Ruud Gullit, leggenda dell'@acmilan e dei Paesi Bassi ?? Coppa dei Campioni ???? Supercoppa… - CalcioNews24 : Pallone d’oro, oltre al premio fisico quest’anno anche l’NFT - giiuggiia : RT @angem9on: fancam di rkomi alla #partitadelcuore in attesa che gli consegnino il pallone d'oro - susydigennaro : RT @napolimagazine: PALLONE D'ORO - Nell'edizione 2022 i vincitori avranno anche una copia NFT - petrazzuolo : RT @napolimagazine: PALLONE D'ORO - Nell'edizione 2022 i vincitori avranno anche una copia NFT -

Al vincitore del prossimoin premio non andrà solo il prestigioso trofeo fisico, ma anche un Non - fungible token Il 17 ottobre a Parigi ci sarà la cerimonia per il 66°della storia. Oltre al premio ...La cerimonia dell'assegnazione del2022 , il 66° della storia, si terrà a Parigi il 17 ottobre . La novità di quest'edizione riguarda i 'Non - fungible token': i vincitori riceveranno infatti una copia digitale del trofeo ...