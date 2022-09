Mozambico | pm Roma apre fascicolo | indaga antiterrorismo

(Di giovedì 8 settembre 2022) La Procura diha aperto undi indagine per omicidio in relazione alla morte in, Maria De Coppi, la religiosa comboniana uccisa in un agguato terroristico due notti fa nella ...

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine per omicidio in relazione alla morte in Mozambico, Maria De Coppi, la religiosa comboniana uccisa in un agguato terroristico due notti fa nella sua missione. Secondo la Bbc, l'organizzazione jihadista ha pubblicato la rivendicazione dell'attacco sferrato nella provincia di Nampula, nel nord del Mozambico.