Meret: “Non è stata un’estate facile per me, ma ora mi godo il momento” (Di giovedì 8 settembre 2022) Durante il post-partita di Napoli-Liverpool, match portato a casa dagli uomini di mister Luciano Spalletti con un esaltante 4-1, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport l’estremo difensore degli azzurri: Alex Meret. Nonostante il continuo susseguirsi delle voci di mercato, il secondo portiere della nazionale ha dimostrato questa sera e, in generale, durante tutta questa prima parte di stagione di meritare il posto da titolare. NAPLES, ITALY – SEPTEMBER 07: Alex Meret of SSC Napoli catches the ball while under pressure from Darwin Nunez of Liverpool during the UEFA Champions League group A match between SSC Napoli and Liverpool FC at Stadio Diego Armando Maradona on September 07, 2022 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)Di seguito le dichiarazioni del portiere italiano: “C’è tanto orgoglio e grande soddisfazione, il lavoro ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 8 settembre 2022) Durante il post-partita di Napoli-Liverpool, match portato a casa dagli uomini di mister Luciano Spalletti con un esaltante 4-1, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport l’estremo difensore degli azzurri: Alex. Nonostante il continuo susseguirsi delle voci di mercato, il secondo portiere della nazionale ha dimostrato questa sera e, in generale, durante tutta questa prima parte di stagione di meritare il posto da titolare. NAPLES, ITALY – SEPTEMBER 07: Alexof SSC Napoli catches the ball while under pressure from Darwin Nunez of Liverpool during the UEFA Champions League group A match between SSC Napoli and Liverpool FC at Stadio Diego Armando Maradona on September 07, 2022 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)Di seguito le dichiarazioni del portiere italiano: “C’è tanto orgoglio e grande soddisfazione, il lavoro ...

annatrieste : Finito ufficialmente #Calciomercato bisogna fare pubblico riconoscimento di ommità per #meret: giocare mentre tutt'… - gippu1 : Erano oltre 12 anni che un portiere del Napoli non parava un rigore in casa: prima di #Meret, l'ultimo era stato Mo… - anperillo : Alex #Meret dovrebbe restare al #Napoli, perché #Navas non vuole rinunciare all’intera buonuscita chiesta al #Psg.… - MarekNapoli : RT @tuttonapoli: Meret a Sky: 'Estate non facile per me, ho pensato a fare il meglio. Possiamo battere chiunque' - MarekNapoli : Pagelle Napoli-Liverpool: Anguissa e Zielinski giganti, Kvaratskhelia da urlo! Meret è dappertutto, con Kim non pas… -