Mattarella “Mantenere pressione sulla Russia con le sanzioni”

(Di giovedì 8 settembre 2022) TIRANA (ALBANIA) (ITALPRESS) – “L'Italia continua agrande sostegno all'Ucraina, alla sua indipendenza, alla sua sovranità, alla sua integrità territoriale, alle sue prospettive di ricostruzione, così come alle sue prospettive europee”, e bisogna “una forteFederazione Russa attraverso le” per porre fine “a questa sciagurata guerra”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio, a Tirana, nel corso delle dichiarazioni alla stampa dopo l'incontro con il presidente albanese Bajram Begaj.Secondo il capo dello Stato è necessaria “l'apertura di un negoziato” per “ripristinare in Europa quella condizione di pace che sembrava irreversibile dopo la Seconda guerra mondiale”.“Sul piano energetico la crisi che si sta sviluppando con ...