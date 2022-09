Leclerc spera nella sorpresa per ribaltare il pronostico pro - Red Bull (Di giovedì 8 settembre 2022) sorpresa cercasi. Guardare all'appuntamento di Monza affidandosi alle analisi realistiche circa la competitività attuale della Ferrari e le possibilità della F1 - 75 di puntare alla vittoria non ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di giovedì 8 settembre 2022)cercasi. Guardare all'appuntamento di Monza affidandosi alle analisi realistiche circa la competitività attuale della Ferrari e le possibilità della F1 - 75 di puntare alla vittoria non ...

WaitingY_ : @BeatrixS_ si spera in un colpo di fortuna a Monza sinceramente, la settimana scorsa ho visto persone che facevano… - MAADC1TY : Esteban spera che non ti vada come è andata a Leclerc - Saturnglobe : @Charles_Leclerc Credo sempre in te! Nella monoposto se spera ??? - etta_1976 : @Danygobbosud @ScuderiaFerrari @Charles_Leclerc @Carlossainz55 Aspetta e spera - MatteoLandi10 : -