La signora in giallo

Nel weekend si corre l'appuntamento più atteso da parte degli appassionati Ferrari: il Gran Premio di Monza, su un autodromo storico che quest'anno festeggia i cent'anni di esistenza. Un anniversario che ne accompagna un altro, quello della Ferrari: la scuderia di Maranello festeggia i 75 anni di attività, un traguardo importante da celebrare in grande stile. Per l'occasione, infatti, la Rossa si vestirà di giallo: per la precisione, quel giallo Modena presente nel suo stemma con il Cavallino e che rievoca le origini territoriali della scuderia. Il giallo compare su una selezione di capi e accessori esclusivi, ma sbarcherà anche in pista, con le monoposto e le tute dei piloti. In particolare, le F1-75 in pista presentano richiami in giallo sull'alettone interiore, sul cofano motore, con striature nere, e sull'ala ...

