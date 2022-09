Jessica Selassié dice la sua sulla proposta dei Basciagoni e si lancia su Soleil (Di giovedì 8 settembre 2022) Ieri al Festival del Cinema di Venezia 2022 Alessandro Basciano ha chiesto la mano di Sophie Codegoni. La dolce proposta non è passata inosservata, in tanti infatti hanno commentato, anche negativamente. Jessica Selassié commenta la proposta dei Basciagoni e svela da quanto tempo non li vede Dopo la clamorosa proposta di matrimonio di Alessandro Basciano, Jessica Selassié è intervenuta sui social con una diretta Instagram, nella quale ha dato pieno sostegno alla coppia e ha rivelato che in realtà lei e Sophie Codegoni si vedono. Nonostante l’allontanamento che sembrava essersi creato tra le due dopo l’uscita dal reality Mediaset, i Basciagoni frequentano Jessica e non la vedono da poco. Ecco le parole e il video del ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 8 settembre 2022) Ieri al Festival del Cinema di Venezia 2022 Alessandro Basciano ha chiesto la mano di Sophie Codegoni. La dolcenon è passata inosservata, in tanti infatti hanno commentato, anche negativamente.commenta ladeie svela da quanto tempo non li vede Dopo la clamorosadi matrimonio di Alessandro Basciano,è intervenuta sui social con una diretta Instagram, nella quale ha dato pieno sostegno alla coppia e ha rivelato che in realtà lei e Sophie Codegoni si vedono. Nonostante l’allontanamento che sembrava essersi creato tra le due dopo l’uscita dal reality Mediaset, ifrequentanoe non la vedono da poco. Ecco le parole e il video del ...

