Italiano | «Ci manca la fame in area di rigore I fischi mi spronano a dare di più»

(Di giovedì 8 settembre 2022) Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky dopo il pareggio con il Riga in Conference League. “Ci stiamo abituando a questo tipo di epilogo ogni partita, non riusciamo a fare dei gol che sembrano già fatti. Si complicano delle partite che dovevi vincere largamente, finisce in parità e non abbiamo dimostrato il nostro valore. Abbiamo questa difficoltà nel mettere dentro la palla. Poi non vinciamo una partita che era da vincere. Si lavora per arrivare a tirare spesso in porta, ci abbiamo provato in ogni modo purtroppo non riusciamo a buttarla dentro con continuità e paghiamo questa poca freddezza e concretezza sotto porta. I ragazzi hanno fatto di tutto per vincere la partita. Siamo qui rammaricati buttando via due punti”. “Siamo stati obbligati a queste rotazioni per via dei playoff. Puoi perdere identità per via dei cambi ...