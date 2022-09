In Germania i prezzi alti generano insofferenza verso la guerra. E proteste (Di giovedì 8 settembre 2022) Berlino. L’autunno in Germania arriva presto e per la Linke quello alle porte sarà molto caldo. “Un autunno bollente contro il freddo sociale” è lo slogan del partito socialcomunis... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di giovedì 8 settembre 2022) Berlino. L’autunno inarriva presto e per la Linke quello alle porte sarà molto caldo. “Un autunno bollente contro il freddo sociale” è lo slogan del partito socialcomunis... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

DocDM84 : RT @Lukyluke311: Germania ???? - Il colosso dell’acciaio ArcelorMittal ferma la produzione nelle acciaierie di Amburgo e Brema. Il motivo a… - sciasbat : Cmq voi che risparmiare sul gas volete rinnovabili, tante in fretta. Guardate i prezzi della Germania nel 2021 prim… - sciasbat : @emmevilla @mauro334 Ai prezzi incentivati degli impianti di rinnovabili avremmo pagato molto di più da anni: il ta… - davislisboa : Visita il profilo di Davis Lisboa alla DCS Contemporary Art Gallery, Karlsruhe, Germania. Trova i suoi dipinti ad o… - LMindreanu : RT @Giancky26: (1/2) Migliaia di persone sono scese in piazza ieri sera a #Lipsia in Germania per protestare contro l'impennata dei prezzi.… -