In casa con droga, armi e contanti: arrestata pusher 24enne (Di giovedì 8 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Aveva creato in casa una serra per la coltivazione della marijuana il 24enne arrestato per spaccio a Caserta dalla Polizia di Stato. Il giovane è stato fermato mentre era in auto dai poliziotti della sezione “falchi” della Squadra Mobile; addosso gli agenti gli hanno trovato e sequestrato circa 100 grammi di hashish, quindi si sono spostati a casa del 24enne per un’accurata perquisizione. E’ stata così scoperta la serra completa di sistema di filtraggio e di areazione, corredata da tubi in alluminio e relative lampade UV, e strumenti per la conservazione della droga tra cui una pressa elettrica ed una macchina per sottovuoto; i poliziotti hanno poi trovato e sequestrato a casa del giovane pusher altri 60 grammi di hashish e 100 ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 8 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Aveva creato inuna serra per la coltivazione della marijuana ilarrestato per spaccio a Caserta dalla Polizia di Stato. Il giovane è stato fermato mentre era in auto dai poliziotti della sezione “falchi” della Squadra Mobile; addosso gli agenti gli hanno trovato e sequestrato circa 100 grammi di hashish, quindi si sono spostati adelper un’accurata perquisizione. E’ stata così scoperta la serra completa di sistema di filtraggio e di areazione, corredata da tubi in alluminio e relative lampade UV, e strumenti per la conservazione dellatra cui una pressa elettrica ed una macchina per sottovuoto; i poliziotti hanno poi trovato e sequestrato adel giovanealtri 60 grammi di hashish e 100 ...

CB_Ignoranza : - Agosto 2020: Raggiunge la finale di Champions League col PSG; - Dicembre 2020: Esonerato dal PSG. - Maggio 2021:… - juventusfc : ??Soulé: « Il rapporto con Di Maria è bellissimo, siamo argentini, c'è la confidenza di essere dello stesso paese, b… - borghi_claudio : @CentoGiulio Facilissimo, basta che in Toscana non si voti Lega e io starò a casa. Rispetterò il giudizio degli ele… - liczin : Genitori e figli sono un unico soggetto economico (e allora pagano le tasse con cumulo dei redditi, hanno una prima… - Ariete4620 : @Silvestroninews @GiuseppinaBuce2 @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Grazie mille ?? per la spiegazione! Con fiducia e… -