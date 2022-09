IL PARADISO DELLE SIGNORE 7: LA GUERRA FREDDA DI ADELAIDE, NEW ENTRY, BOOM DI VENDITE (Di giovedì 8 settembre 2022) Dopo i grandi ascolti ottenuti dalla scorsa stagione con una media di quasi 2 milioni di telespettatori, punte del 21,8% di share e una permanenza del 62,1%, da lunedì 12 settembre torna l’atteso appuntamento con la nuova stagione de Il PARADISO DELLE SIGNORE, la serie prodotta da Rai Fiction, Rai Com e Aurora TV, in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai1. Il PARADISO DELLE SIGNORE anno dopo anno non solo ha consolidato il presidio nella fascia pomeridiana della Rete Ammiraglia ma rappresenta anche il 7% del totale ore di visione nel consumo on demand assestandosi come titolo più fruito sulla piattaforma RaiPlay con 46,1 milioni di Legitimate Streams. Le repliche DELLE puntate trasmesse il sabato su Rai Premium inoltre nella stagione scorsa hanno ottenuto una ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 8 settembre 2022) Dopo i grandi ascolti ottenuti dalla scorsa stagione con una media di quasi 2 milioni di telespettatori, punte del 21,8% di share e una permanenza del 62,1%, da lunedì 12 settembre torna l’atteso appuntamento con la nuova stagione de Il, la serie prodotta da Rai Fiction, Rai Com e Aurora TV, in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai1. Ilanno dopo anno non solo ha consolidato il presidio nella fascia pomeridiana della Rete Ammiraglia ma rappresenta anche il 7% del totale ore di visione nel consumo on demand assestandosi come titolo più fruito sulla piattaforma RaiPlay con 46,1 milioni di Legitimate Streams. Le replichepuntate trasmesse il sabato su Rai Premium inoltre nella stagione scorsa hanno ottenuto una ...

