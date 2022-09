Highlights Sinner-Alcaraz 3-6 7-6 7-6 5-7 3-6 | quarti di finale US Open 2022 VIDEO

(Di giovedì 8 settembre 2022) Ilcon glidi3-6 7-6 7-6 5-7 3-6, incontro valido per ididegli US. Lo spagnolo s’impone in cinque set ma a trionfare davvero è il tennis, dato che i due danno vita ad una sfida fantastica che resterà negli annali. Il campo incorona però uno straordinario, che vola in semi. Applausi per, che esce di scena a testa alta. Di seguito ilcompleto con i punti ed i momenti più emozionanti della sfida. SportFace.

NandoArm8 : Mi sa che devo rivedermi gli highlights della Champions League per trovare una distrazione da questi ultimi game ch… - polemicanteme : Chi dovrà montare gli highlights di questo match sarà di fronte alle scelte più difficili della sua vita #USOpen #SinnerAlcaraz #Sinner - GabVin81 : Gli highlights di questa partita dureranno più di tutto il torneo #Sinner #Alcaraz #SinnerAlcaraz #USOpen2022 #EurosportTENNIS - SirAlexx70 : RT @oktennis: #Sinner e #Alcaraz vincono al quinto set e si danno appuntamento ai quarti. #Rublev è un rullo, #Tiafoe coglie il risultato p… - oktennis : #Sinner e #Alcaraz vincono al quinto set e si danno appuntamento ai quarti. #Rublev è un rullo, #Tiafoe coglie il r… -

Final Atp Umago,- Alcaraz: gliCondividi: Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra) Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova ...VIDEO- IVASHKA 3 - 2 US OPEN 2022 Foto: LapresseIl video con gli highlights di Sinner-Alcaraz 3-6 7-6 7-6 5-7 3-6, incontro valido per i quarti di finale degli US Open 2022. Lo spagnolo s’impone in cinque set ma a trionfare davvero è il tennis, ...Tennis | Eurosport, Video | Sinner e Alcaraz vincono al quinto e si danno appuntamento ai quarti. Tiafoe elimina Nadal, ora c'è Rublev. Gli highlights degli ottavi.