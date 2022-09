Giorgia Meloni: 'Abruzzo simbolo del nostro buongoverno, pronti a guidare l'Italia' (Di giovedì 8 settembre 2022) Ormai non leggo nemmeno certi giornali e certi telegiornali...'. Eppure la promessa premier legge, eccome, le dichiarazioni di Enrico Letta . Segno che alla leader di Fratelli d'Italia piace e va a ... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 8 settembre 2022) Ormai non leggo nemmeno certi giornali e certi telegiornali...'. Eppure la promessa premier legge, eccome, le dichiarazioni di Enrico Letta . Segno che alla leader di Fratelli d'piace e va a ...

L0VINGCHERRY : raga volo stavo al telefono con mia mamma e mi stava dicendo che quando è andata a new york poco dopo sono cadute l… - DavideBove4 : RT @ZanAlessandro: 5 pericolose fake news di Giorgia Meloni contro la comunità #lgbt+ - Maurizio101112 : RT @alfonso_unial: Elodie: 'Giorgia Meloni è una donna, ma parla come un uomo del 1922'. Delicatissima. - Carlo_sfd : RT @todorov_denis: Michele Santoro: 'Giorgia Meloni non mi piace per niente. Nel suo libro elogiava Vladimir Putin e 5 minuti dopo è passat… - RTrafficante : RT @ZanAlessandro: 5 pericolose fake news di Giorgia Meloni contro la comunità #lgbt+ -