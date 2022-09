Francesca Fagnani: “Sono una “belva” anche nella vita privata” (Di giovedì 8 settembre 2022) È pronta a tornare con il suo “Belve” Francesca Fagnani, ideatrice e conduttrice del programma di successo che dal 1 novembre andrà in onda su Rai2. La giornalista romana, compagna di Enrico Mentana da ormai dieci anni, si racconta a Leggo in un’intervista. La donna ha alle spalle una carriera notevole e un dottorato a New York durante il quale ha visto dinnanzi agli occhi esplodere la seconda delle Torri Gemelle. Ero dentro la notizia. Ho visto implodere la seconda torre. Mi presentai nella sede di Rai Corporation. L’attentato è stato un acceleratore emotivo e lavorativo Francesca Fagnani, una donna fortunata? Riguardo al rapporto tra fortuna e carriera, la giornalista, pur ammettendo di averne avuto una buona dose, precisa: “mi Sono conquistata tutto centimetro per centimetro“. ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 8 settembre 2022) È pronta a tornare con il suo “Belve”, ideatrice e conduttrice del programma di successo che dal 1 novembre andrà in onda su Rai2. La giornalista romana, compagna di Enrico Mentana da ormai dieci anni, si racconta a Leggo in un’intervista. La donna ha alle spalle una carriera notevole e un dottorato a New York durante il quale ha visto dinnanzi agli occhi esplodere la seconda delle Torri Gemelle. Ero dentro la notizia. Ho visto implodere la seconda torre. Mi presentaisede di Rai Corporation. L’attentato è stato un acceleratore emotivo e lavorativo, una donna fortunata? Riguardo al rapporto tra fortuna e carriera, la giornalista, pur ammettendo di averne avuto una buona dose, precisa: “miconquistata tutto centimetro per centimetro“. ...

