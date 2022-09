F1, Binotto e la scelta su Sainz che 'spiazza' tutti (Di giovedì 8 settembre 2022) "A Carlos Sainz cambiamo tutto il motore". Va dritto al punto Mattia Binotto . Il team principale della Ferrari , come riporta anche la Gazzetta dello Sport, motiva così la scelta della scuderia di Maranello in vista del Gran Premio di Monza: "Montando il nuovo ibrido, che Charles Leclerc aveva già dal Belgio, che è una ottimizzazione ... Leggi su sport.virgilio (Di giovedì 8 settembre 2022) "A Carloscambiamo tutto il motore". Va dritto al punto Mattia. Il team principale della Ferrari , come riporta anche la Gazzetta dello Sport, motiva così ladella scuderia di Maranello in vista del Gran Premio di Monza: "Montando il nuovo ibrido, che Charles Leclerc aveva già dal Belgio, che è una ottimizzazione ...

