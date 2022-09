Europa amara per Roma e Fiorentina: Mourinho cade ancora (Di giovedì 8 settembre 2022) Prove deludenti per le italiane in questo giovedi europeo. Continua la crisi di Mourinho, seconda sconfitta in pochi giorni. Impegni di Europa League e Conference League per Roma e Fiorentina, impegnate in questo tardo pomeriggio. In attesa della Lazio i due club deludono le aspettative. La Roma cade clamorosamente ed in malo modo in Bulgaria Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 8 settembre 2022) Prove deludenti per le italiane in questo giovedi europeo. Continua la crisi di, seconda sconfitta in pochi giorni. Impegni diLeague e Conference League per, impegnate in questo tardo pomeriggio. In attesa della Lazio i due club deludono le aspettative. Laclamorosamente ed in malo modo in Bulgaria Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

IlBarone_Siculo : @sebastianoragu1 @vetustissima Amara consolazione siamo lontani anni luce a livello calcistico. Non so che cazzo giochiamo a fare in Europa. - Jeky655321 : vuoi o non vuoi i naples in Europa si fanno sempre rispettare, soprattutto in casa. Purtroppo più di noi( per quell… - planetwin365ita : Dalla gioia di Tirana alla nuova avventura in #EuropaLeague: la #Roma è chiamata a reagire al pesante ko di #SerieA… - MCMXLVIII8 : PROTESTE IN EUROPA: UNA PILLOLA AMARA DA INGOIARE PER L'UE - Piano Contro Mercato continuate a pagare voi ,io me ne… - fabiogard2 : @eva_rus_ita Amara constatazione. Colgo l'occasione per dire che l'Italia sarebbe stata la prima nazione in Europa. -