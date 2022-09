Elisabetta in fin di vita, il nipote ribelle Harry senza Meghan a Balmoral (Di giovedì 8 settembre 2022) Il nipote ‘ribelle’ Harry alla fine e’ andato senza la moglie Meghan, al capezzale della regina Elisabetta al castello di Balmoral. La decisione, scrive Alessandro Carlini in una nota Ansa, “ha sollevato subito le indiscrezioni sul fatto che la consorte del principe avrebbe potuto essere di troppo, dopo le fibrillazioni del recente passato, e attirare su di se’ un’attenzione eccessiva in un momento in cui attorno a Sua Maesta’ si sono raccolti solo i consanguinei piu’ stretti, salvo l’eccezione della moglie di Edoardo, molto vicina personalmente alla sovrana negli ultimi anni. Anche Kate non ha seguito il marito, il principe William, ma nel caso dei duchi di Sussex c’e’ un trascorso all’interno della famiglia reale, segnato dallo storico strappo di due anni fa col ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 8 settembre 2022) Ilalla fine e’ andatola moglie, al capezzale della reginaal castello di. La decisione, scrive Alessandro Carlini in una nota Ansa, “ha sollevato subito le indiscrezioni sul fatto che la consorte del principe avrebbe potuto essere di troppo, dopo le fibrillazioni del recente passato, e attirare su di se’ un’attenzione eccessiva in un momento in cui attorno a Sua Maesta’ si sono raccolti solo i consanguinei piu’ stretti, salvo l’eccezione della moglie di Edoardo, molto vicina personalmente alla sovrana negli ultimi anni. Anche Kate non ha seguito il marito, il principe William, ma nel caso dei duchi di Sussex c’e’ un trascorso all’interno della famiglia reale, segnato dallo storico strappo di due anni fa col ...

kaaarooolaaaa : ma in che senso la regina elisabetta è in fin di vita?- vi prego qualcuno mi spieghi #QueenElizabeth #londra - SOVFTKOOK : finirò all’inferno per aver riso ai meme sulla regina elisabetta in fin di vita - Tizia_senzanome : RT @riverhaz: *regina elisabetta in fin di vita* twitter memes: #QueenElizabeth - solocarm : RT @riverhaz: *regina elisabetta in fin di vita* twitter memes: #QueenElizabeth - I_M_Alex21 : RT @riverhaz: *regina elisabetta in fin di vita* twitter memes: #QueenElizabeth -