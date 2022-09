“È morta la regina Elisabetta | Carlo è re” | l’annuncio di Buckingham Palace

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 settembre 2022) Oggi, l’8 settembre 2022, èla. La notizia è stata data alle 19.34 da: “Sua Maestà èpacificamente oggi pomeriggio a Balmoral”, vi si legge. Nel testo si precisa, in riferimento ae Camilla, che “il Re e laconsorte rimarranno a Balmoral stasera e torneranno domani a Londra”. La Bbc ha fatto seguireda un momento di silenzio e dal suono dell’inno God Save the Queen. Come da “operazione London Bridge is down” (il protocollo previsto in caso di dipartita della Sovrana), i conduttori e giornalisti della Bbc sono apparsi vestiti in nero sin dal primo pomeriggio e c’è stata l’interruzione della solita programmazione per dare aggiornamenti sulle condizioni di ...