Crisi Inter | Simone Inzaghi rischia l' esonero?

sportli26181512 : #Inter, tre indizi fanno una crisi - FrenchContin : @nonleggerlo La Crisi Inter di questa portata sui giornali non ce la meritavamo all’8 di settembre - Daniele250278 : @ArenaRosario #Handanovic ha fatto un percorso lungo in un #Inter i crisi economica.... ma non è mai stato una sicu… - tuttosport : #Inter e #Inzaghi, la crisi continua ?? - M_Palmi98 : Mi mancava la Crisi Inter E' tutto una merda Stagione compromessa SPEGNETE LA TV, CI SI VEDE A SETTEMBRE 2023 -

TUTTO mercato WEB

L'conosce la primastagionale, qualcosa di profondo , perfino le tante novità o le tante rinunce che Inzaghi si è concesso nella prima di Champions - ho la sensazione che si possa parlare ...Leggi anche Champions,- Bayern Monaco 0 - 2: ko nerazzurro LA PARTITA - La formazione ... Osimhen manda inVan Dijk e finisce a terra in area di rigore: intervento del Var e nuovo penalty. ... Inter: Onana, Gosens e poco altro. La crisi è da arginare alla svelta Lazio, derby e infine Bayern , un buon Bayern, non un grande Bayern: tre sconfitte (tutte meritate) in meno di due settimane e in mezzo soltanto il 3-1 alla Cremonese che non poteva autorizzare discor ...Dopo il derby un’altra delusione per i nerazzurri: i velocissimi Sanè, Coman e Manè mettono in crisi una squadra rivoluzionata da Inzaghi ...