Conference League, Basaksehir in testa nel girone della Fiorentina (Di giovedì 8 settembre 2022) EDIMBURGO (Scozia) - Il Basaksehir vola da solo in testa al girone A di Conference League, grazie al pareggio tra Fiorentina e Riga . La squadra di Istanbul piega per 4 - 0 l'Hearts con le reti di ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 8 settembre 2022) EDIMBURGO (Scozia) - Ilvola da solo inalA di, grazie al pareggio trae Riga . La squadra di Istanbul piega per 4 - 0 l'Hearts con le reti di ...

SkySport : ?? 'RICOMINCIAMO DA QUI' ?? Europa League e Conference League ripartono dalle 18:00 su Sky Sport ? #SkySport #SkyUEL… - SkySport : FIORENTINA-RFS RIGA 1-1 Risultato finale ? ? #Barak (56’) ? #Ilic (74’) ? ?? - sportli26181512 : Fiorentina-RFS Riga 1-1: video, gol e highlights: Primo punto in Conference League per la Fiorentina, seppur con qu… - ilmionapoli : Conference League, Fiorentina-Riga 1-1 - ugoal27 : RT @Pino00895828: I cronisti hanno ripetuto,penso,100 volte che il Feynoord di questa sera non è la squadra battuta dalla Roma in Conferenc… -