Chi sono i fratelli killer del Canada (Di giovedì 8 settembre 2022) Il 4 settembre, Damien e Myles Sanderson, nella provincia canadese di Saskatchewan, hanno accoltellato 28 persone. 10 sono rimaste uccise e 18 ferite, di cui 4 versanti in condizioni critiche. I delitti sono stati commessi a James Smith Cree Nation e nella vicina Weldon. Damien Sanderson è stato trovato morto lunedì mattina, il corpo riportava ferite non autoinflitte. Myles Sanderson era stato rilasciato dal carcere nell'agosto 2021, ma la libertà gli era stata revocata circa quattro mesi dopo perché il Consiglio non era riuscito a comunicare con il suo supervisore per la libertà vigilata. Il Consiglio avrebbe poi deciso di ripristinare il suo rilascio con un rimprovero che citava "è opinione del Consiglio che non presenterebbe un rischio indebito per la società se rilasciato e che questo contribuirà alla protezione della società facilitando il vostro ... Leggi su panorama (Di giovedì 8 settembre 2022) Il 4 settembre, Damien e Myles Sanderson, nella provincia canadese di Saskatchewan, hanno accoltellato 28 persone. 10rimaste uccise e 18 ferite, di cui 4 versanti in condizioni critiche. I delittistati commessi a James Smith Cree Nation e nella vicina Weldon. Damien Sanderson è stato trovato morto lunedì mattina, il corpo riportava ferite non autoinflitte. Myles Sanderson era stato rilasciato dal carcere nell'agosto 2021, ma la libertà gli era stata revocata circa quattro mesi dopo perché il Consiglio non era riuscito a comunicare con il suo supervisore per la libertà vigilata. Il Consiglio avrebbe poi deciso di ripristinare il suo rilascio con un rimprovero che citava "è opinione del Consiglio che non presenterebbe un rischio indebito per la società se rilasciato e che questo contribuirà alla protezione della società facilitando il vostro ...

