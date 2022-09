Chanel Totti, la figlia di Francesco e Ilary replica a una stoccata sui social (Di giovedì 8 settembre 2022) Un follower commenta la casa lussuosissima di Chanel Totti, lei lo gela con una piccata replica Continuano incessanti le polemiche attorno alla famiglia Totti e ai suoi componenti. Stavolta è la figlia Chanel ad essere presa di mira dal web e dai suoi stessi follower. La giovane, dopo aver pubblicato un video all’interno del salotto di casa – un villa super lusso in zona Eur – viene letteralmente bombardata dai fan circa la vastità dell’ambiente in cui vive. Come riporta il sito di notizie Today, Chanel indossa una maglietta a mezze maniche di Fendi (dal costo di 890 euro) e alle sue spalle è ben visibile il salotto lussuoso della grande casa all’Eur che molto presto sarà intestata a lei e ai suoi fratelli, Isabel e Cristian, questo almeno secondo le indiscrezioni ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 8 settembre 2022) Un follower commenta la casa lussuosissima di, lei lo gela con una piccataContinuano incessanti le polemiche attorno alla famigliae ai suoi componenti. Stavolta è laad essere presa di mira dal web e dai suoi stessi follower. La giovane, dopo aver pubblicato un video all’interno del salotto di casa – un villa super lusso in zona Eur – viene letteralmente bombardata dai fan circa la vastità dell’ambiente in cui vive. Come riporta il sito di notizie Today,indossa una maglietta a mezze maniche di Fendi (dal costo di 890 euro) e alle sue spalle è ben visibile il salotto lussuoso della grande casa all’Eur che molto presto sarà intestata a lei e ai suoi fratelli, Isabel e Cristian, questo almeno secondo le indiscrezioni ...

zazoomblog : Chanel Totti quel dettaglio alle sue spalle non passa inosservato nel Tik Tok: la figlia di Totti risponde così -… - FunweekMag : Chanel Totti, quel dettaglio alle sue spalle non passa inosservato nel Tik Tok: la figlia di Totti risponde così --… - elisabettavita : Come sono finita a guardare una live di Chanel Totti su Tik tok a mezzanotte di un martedí qualsiasi? - Archilab1 : RT @fanpage: Ilary Blasi e Francesco Totti attualmente sarebbero tornati a vivere insieme - da separati in casa - nella villa all'Eur, insi… - IacoboniSilvia : RT @fanpage: Ilary Blasi e Francesco Totti attualmente sarebbero tornati a vivere insieme - da separati in casa - nella villa all'Eur, insi… -