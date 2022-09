Briatore: «Il ricco non è chi va ai Caraibi ma chi crea lavoro. L’impostazione comunista va superata» (Di giovedì 8 settembre 2022) Flavio Briatore torna a infiammare i social, con posizioni come di consueto lontane anni luce dal politicamente corretto. «Stiamo andando incontro ad una crisi senza precedenti e questo ci propone di farci delle canne…», è stato il suo ultimo post su Instragram, dove ha rilanciato una locandina sull’apertura del virologo Andrea Crisanti, oggi candidato col Pd, alla legalizzazione delle droghe leggere. La provocazione di Briatore: «Non vedo poveri creare ricchezza» Un post che in meno di un giorno ha avuto oltre 8.500 like e quasi 1500 commenti, tra chi condivide lo stupore dell’imprenditore e chi invece argomenta a sostegno della canna libera. Ha avuto poi quasi 28.500 like e oltre 2.500 commenti il post di ieri nel quale Briatore rilanciava un estratto di una sua intervista a mediawebchannel.it, chiedendo ai suoi ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 8 settembre 2022) Flaviotorna a infiammare i social, con posizioni come di consueto lontane anni luce dal politicamente corretto. «Stiamo andando incontro ad una crisi senza precedenti e questo ci propone di farci delle canne…», è stato il suo ultimo post su Instragram, dove ha rilanciato una locandina sull’apertura del virologo Andrea Crisanti, oggi candidato col Pd, alla legalizzazione delle droghe leggere. La provocazione di: «Non vedo poverire ricchezza» Un post che in meno di un giorno ha avuto oltre 8.500 like e quasi 1500 commenti, tra chi condivide lo stupore dell’imprenditore e chi invece argomenta a sostegno della canna libera. Ha avuto poi quasi 28.500 like e oltre 2.500 commenti il post di ieri nel qualerilanciava un estratto di una sua intervista a mediawebchannel.it, chiedendo ai suoi ...

