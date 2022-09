Basciagoni | la proposta di matrimonio? “Un’idea trash” | La polemica sul web

(Di giovedì 8 settembre 2022), èdopo ladidi Alessandro Basciano alla sua Sophie Codegoni: le critiche dal webe ladi. Ieri, mercoledì 7 settembre, Alessandro Basciano sul red Carpet ha fatto ladi(o meglio di fidanzamento ufficiale a Sophie Codegoni, come evidenziato da Amedeo Venza) alla sua Sophie Codegoni, ma il gesto romantico pare non sia piaciuto a tutti. Così èsui social tra chi ha apprezzato il gesto romantico e chi invece lo ha definito “una cafonata” o “” e comunque che è arrivata sul red carpet di un film che parla di un argomento delicato, la depressione. Ma non solo gli utenti hanno ...

the_nise_ : RT @raffinatissimo_: la proposta basciagoni, il vestito da sposa di anna pettinelli, le anticipazioni di uomini e donne, la smentita di ter… - Fevi1234 : RT @lasottonadiasbc: Ma mo tutti moralisti di sto cazz Ma se i vostri beniamini avessero ricevuto una proposta così, o avessero partecipato… - Manolitacreati3 : RT @Selene64006414: Martino ha detto che è stata una proposta di matrimonio ??#basciagoni - francescaammot : RT @Selene64006414: Martino ha detto che è stata una proposta di matrimonio ??#basciagoni - Selene64006414 : Martino ha detto che è stata una proposta di matrimonio ??#basciagoni -

In queste ore infatti sui social si parla più delladi matrimonio che del film The Son o delle star apparse sul red carpet.si fidanzano sul red carpet: laLa cosa si addice alla loro storia. Sophie Codegoni e Alessandro Basciano , meglio conosciuti dai fan come "i", si sono fidanzati ...Basciagoni, è polemica dopo la proposta di matrimonio di Alessandro Basciano alla sua Sophie Codegoni: le critiche dal web ...Frecciatona di un ex tronista di UeD verso l'ex corteggiatore più chiacchierato del momento. Si rimangerà tutto