A Benevento si corre in pigiama per i bambini malati: l'evento della LILT (Di giovedì 8 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiVenerdì 30 Settembre alle 18.30, 17 piazze italiane si riempiranno di pigiami per la quarta edizione della maratona di beneficenza: "pigiama Run" organizzata dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori; una realtà che quest'anno festeggia cento anni di impegno nella prevenzione oncologica. E' dal 2019 che, nel mese del "Gold Ribbon" dedicato alla sensibilizzazione sui tumori pediatrici, la LILT Milano Monza Brianza organizza una corsa che unisce sport e solidarietà e, quest'anno, vedrà anche la partecipazione della LILT di Benevento, presieduta da Salvatore Francione. Due sono le parole chiave della maratona: lo sport come strumento di prevenzione del tumore ed il pigiama come simbolo di vicinanza ai ...

