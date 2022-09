Zielinski | «Una serata perfetta | abbiamo dominato contro una squadra così forte»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 7 settembre 2022) . Le parole del centrocampista del Napoli Piotrha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria in Champions Leagueil Liverpool. Ecco le parole del centrocampista del Napoli: LIVERPOOL – «Guardo la miafatto un’ottima partita. Non so se potevano fare di più, so solo che sono finalisti di Champions e che noi facciamo il possibile per vincere più partite possibili e oggi ci siamo riuscitidei grandi campioni» PARTITA – «La cosa più importante è che laabbiauna… Una! Però sappiamo di essere ancora solo all’inizio. Sono arrivati ottimi giocatori, che si ...