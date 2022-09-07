Viabilità Roma Regione Lazio del 07-09-2022 ore 17:15 (Di mercoledì 7 settembre 2022) Viabilità DEL 07 SETTEMBRE 2022 ORE 13:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. CIRCOLazioNE AL MOMENTO SCORREVOLE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE COME SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. PERMANGONO TUTTAVIA RALLENTAMENTI SULLA CASSIA BIS TRA LA GIUSTINIANA E L’ALLACCIAMENTO COL GRA IN ENTRATA VERSO Roma. PER CHI SI TROVA IN VIAGGIO SULLA PRENESTINA, SI RALLENTA TRA OSTERIA DELL’OSA E VIA PONTE DI NONA NELLE DUE DIREZIONI. SI PROCEDE A RILENTO SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA. INFINE CODE SULLA PONTINA TRA CASTEL DI DECIMA E SPINACETO VERSO LA CAPITALE. PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA FERROVIA METRomaRE IL SERVIZIO È ...Leggi su romadailynews
Viabilità Roma Regione Lazio del 07 - 09 - 2022 ore 16:30VIABILITÀ DEL 07 SETTEMBRE 2022 ORE 13:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ...RALLENTAMENTI SULLA CASSIA BIS TRA LA GIUSTINIANA E L'ALLACCIAMENTO COL GRA IN ENTRATA VERSO ROMA. PER ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07 - 09 - 2022 ore 15:30VIABILITÀ DEL 07 SETTEMBRE 2022 ORE 13:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ...RALLENTAMENTI SULLA CASSIA BIS TRA LA GIUSTINIANA E L'ALLACCIAMENTO COL GRA IN ENTRATA VERSO ROMA. PER ... Viabilità Roma Regione Lazio del 05-09-2022 ore 08:15 - RomaDailyNews RomaDailyNews
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