US Open 2022 | Tiafoe in semifinale | ora attende il vincente di Sinner-Alcaraz

Leggi su sportface

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Francesè il primo semifinalista della parte bassa del tabellone maschile degli US. Lo statunitense si conferma dopo la straordinaria prestazione messa in atto contro Rafael Nadal e fa fuori anche Andrey Rublev, arresosi dopo due ore e trentanove minuti con lo score di 7-6(3) 7-6(0) 6-4. Nel primo parziale è decisivo il dodicesimo game, in cui l’americano cancella un set point prima di fare suo il tie-break. Nel secondo set non c’è ombra di palle break. Anche in questo caso si arriva all’atto conclusivo, stavolta dominato dal giocatore di casa addirittura per sette punti a zero. Il terzo set si decide in virtù dell’unico break della sfida, quello siglato danel settimo game. Per lo statunitense si tratta della prima storicain un torneo dello Slam e per giunta nel ...