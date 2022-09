Stupro di gruppo | la sentenza della Cassazione | filmandolo si è coinvolti E responsabili

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 settembre 2022) “Può darsi che non siateper la situazione in cui vi trovate, ma lo diventerete se non fate nulla per cambiarla.” A scriverlo è stato, il secolo scorso, Martin Luther King e questa sua frase è strettamente calzante in una vicenda, purtroppo terribile, dei giorni nostri. Lo scenario è quellomiseria e dell’analfabetismo relazionale che affligge le giovani generazioni, cresciute nella confusione immorale tra reale e virtuale: una ragazza di 23 anni commenta e rilancia un video postato online nel quale sono ripresi gli abusi sessuali disubìti da un giovane disabile. Il suo commento: “Troppo forte raga, quell’altro gli sta facendo pure il video”. L’abisso di orrore senza fine resta comunque, ma in questo caso c’è da registrare una novità importante sul piano legale: un recente pronunciamento ...