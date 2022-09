Sinner-Alcaraz oggi, US Open 2022: orario esatto, programma, tv, streaming (Di mercoledì 7 settembre 2022) Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz, la sfida si rinnova. Dopo gli ottavi di finale di Wimbledon e la finale dell’ATP 250 di Umago, confronti tutti e due vinti dall’altoatesino, arriva il terzo capitolo del 2022 di quella che viene da tutti preannunciata come la sfida del futuro nel tennis mondiale. LA DIRETTA LIVE DI Sinner-Alcaraz (2° MATCH DALL’1.00 DI NOTTE DELL’8 SETTEMBRE) Non facile l’approdo dell’azzurro ai quarti, dato che ha dovuto rimontare uno svantaggio di 1-3 nel quinto set contro il bielorusso Ilya Ivashka; va però detto che Jannik ha vinto 20 degli ultimi 23 punti in questa fattispecie, sfoderando la testa di un campione. Il murciano, dal canto suo, si è anch’egli ritrovato per la prima volta in difficoltà contro il croato Marin Cilic, battuto anch’egli al quinto. Il match in questione ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 settembre 2022) Jannikcontro Carlos, la sfida si rinnova. Dopo gli ottavi di finale di Wimbledon e la finale dell’ATP 250 di Umago, confronti tutti e due vinti dall’altoatesino, arriva il terzo capitolo deldi quella che viene da tutti preannunciata come la sfida del futuro nel tennis mondiale. LA DIRETTA LIVE DI(2° MATCH DALL’1.00 DI NOTTE DELL’8 SETTEMBRE) Non facile l’approdo dell’azzurro ai quarti, dato che ha dovuto rimontare uno svantaggio di 1-3 nel quinto set contro il bielorusso Ilya Ivashka; va però detto che Jannik ha vinto 20 degli ultimi 23 punti in questa fattispecie, sfoderando la testa di un campione. Il murciano, dal canto suo, si è anch’egli ritrovato per la prima volta in difficoltà contro il croato Marin Cilic, battuto anch’egli al quinto. Il match in questione ...

