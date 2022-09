Putin minaccia di lasciare l’Europa senza grano. Coldiretti calcola i danni per l’Italia (Di mercoledì 7 settembre 2022) Vladimir Putin ipotizza di limitare l’esportazione di grano e cibo dall’Ucraina all’Europa – così come prevedeva l’accordo raggiunto insieme a Turchia e Onu – perché ha scoperto che solo 2 delle 87 navi sementiere cariche di cereali nell’ambito del Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite e che, in teoria dovevano sfamare i Paesi del Terzo mondo, sono finite effettivamente lì in Africa. il resto delle navi, 85, sarebbe finito, sostiene Putin, in Europa e “non viene inviato ai paesi più poveri che ne hanno bisogno”. Un’accusa pesante alla luce del fatto che buona parte dei cereali coltivati in Ucraina sono di proprietà delle multinazionali statunitensi come Monsanto, leader mondiale del cibo Ogm, e il fondo BlackRock, che hanno fatto incetta di terreni da coltivare. “Abbiamo fatto di tutto per garantire che il ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 7 settembre 2022) Vladimiripotizza di limitare l’esportazione die cibo dall’Ucraina al– così come prevedeva l’accordo raggiunto insieme a Turchia e Onu – perché ha scoperto che solo 2 delle 87 navi sementiere cariche di cereali nell’ambito del Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite e che, in teoria dovevano sfamare i Paesi del Terzo mondo, sono finite effettivamente lì in Africa. il resto delle navi, 85, sarebbe finito, sostiene, in Europa e “non viene inviato ai paesi più poveri che ne hanno bisogno”. Un’accusa pesante alla luce del fatto che buona parte dei cereali coltivati in Ucraina sono di proprietà delle multinazionali statunitensi come Monsanto, leader mondiale del cibo Ogm, e il fondo BlackRock, che hanno fatto incetta di terreni da coltivare. “Abbiamo fatto di tutto per garantire che il ...

mara_carfagna : Dopo il gas Putin minaccia di toglierci anche il grano. Questo è l’uomo che per @GiuseppeConteIT vuole la pace, que… - Agenzia_Ansa : Putin: 'Le sanzioni occidentali sono una minaccia per il mondo intero'. 'Tentativi di soggiogare altri Paesi', dice… - Tg3web : La Russia bloccherà tutte le forniture di gas, petrolio e carbone all'Europa se sarà fissato un tetto sul prezzo. È… - mplusarch : RT @mara_carfagna: Dopo il gas Putin minaccia di toglierci anche il grano. Questo è l’uomo che per @GiuseppeConteIT vuole la pace, questo è… - ellygatta81 : RT @HSkelsen: La malvagità di questo uomo: Putin minaccia di chiudere nuovamente le esportazioni di grano ucraino, mettendo in discussione… -