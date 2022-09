Putin all'Occidente: "Impossibile isolarci, le sanzioni sono un pericolo per il mondo intero" (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il presidente russo a Vladivostok: "Problemi in Russia per l'aggressione economica e tecnologica", ma ribadisce che sono in atto "cambiamenti tettonici" nel mondo che "hanno spostato l'asse a est" Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il presidente russo a Vladivostok: "Problemi in Russia per l'aggressione economica e tecnologica", ma ribadisce chein atto "cambiamenti tettonici" nelche "hanno spostato l'asse a est"

