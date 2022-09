Adnkronos

"Pre-Occupiamoci della meningite…e non solo", in streaming su Adnkronos (Adnkronos) – Un'infezione grave, con esiti disabilitanti e spesso mortali: la meningite meningococcica è una delle malattie batteriche invasive contro la quale non si deve mai abbassare la guardia.