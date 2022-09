Osimhen | si procede con cautela | c’è ottimismo per il recupero

Talento, giovinezza e bel gioco sono alla base del progetto Milan chea gonfie vele e vuole ...gara dove gli equilibri dipenderanno tanto dalla presenza o meno in campo del buon Victor,...Come si scopre un Kvaratskhelia Ci vuole tempo quando siad un rinnovamento Questo è il Napoli di Giuntoli. Sente sua questa squadra Dove può arrivare Come staQuando rinnova ...Stamane nell’ultima rifinitura sarà sciolto il dubbio relativo a Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano ieri ha fatto allenamento personalizzato ...Il Mattino, si concentra su Victor Osimhen e il suo infortunio. Il nigeriano vuole esserci a tutti i costi contro il Liverpool, ma la decisione sarà presa all'ultimo, in base ai test che saranno effet ...