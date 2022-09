Orietta Berti e la pensione da fame | ecco la cifra

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 7 settembre 2022) A confessarlo è proprio la cantante stessa,, che con una lunga carriera alle spalle oggi si trova a percepire unadavvero misera. L’icona della musica italiana appare sempre in forma e a differenza di molti colleghi fa ancora parlare di sé diventando protagonista di hits estive come “Mille”, cantata con Fedez e Achille Lauro, artisti con il quale sembra essersi instaurato davvero un ottimo rapporto. Eppure non è tutto oro quello che luccica, dopo anni da star vissuti nel mondo dello spettacolo, oggi si dice amareggiata per un riconoscimento così basso. Quanto prende diLa storica voce di “Finché la barca va” si fa sentire lamentando l’ingiusto ammontare della sua. Dopo ben 50 anni di carriera nel mondo della ...