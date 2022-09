Napoli-Liverpool, formazioni ufficiali: Olivera e Osimhen dal 1?, fuori Nunez (Di mercoledì 7 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto Notte di passione allo stadio Maradona. Il Napoli torna in Champions League dopo due stagioni di assenza e dovrà vedersela contro il Liverpool di Klopp nel match di esordio nel girone A. Il tecnico toscano schiera Olivera al posto di Mario Rui con Osimhen al centro dell’attacco. Klopp si affida al tridente Salah, Firmino, Luis Diaz lasciando in panchina Nunez. formazioni ufficiali: Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All.: Spalletti. Liverpool (4-3-3): Allison; Alexander Arnold, Van Dijk, Gomez, Robertson; Elliot, Fabinho, Milner; Salah, Firmino, Diaz. All.: ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 7 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto Notte di passione allo stadio Maradona. Iltorna in Champions League dopo due stagioni di assenza e dovrà vedersela contro ildi Klopp nel match di esordio nel girone A. Il tecnico toscano schieraal posto di Mario Rui conal centro dell’attacco. Klopp si affida al tridente Salah, Firmino, Luis Diaz lasciando in panchina(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Rrahmani,; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano,, Kvaratskhelia. All.: Spalletti.(4-3-3): Allison; Alexander Arnold, Van Dijk, Gomez, Robertson; Elliot, Fabinho, Milner; Salah, Firmino, Diaz. All.: ...

annatrieste : Ciao @LFCHelp ma voi siete 'Liverpool Fan Help' di questa Liverpool qua? Embè non vi vergognate a fare raccomandazi… - sscnapoli : ?? Segui la @UEFAYouthLeague! Alle 14:00 Napoli-Liverpool #UYL ?? #ForzaNapoliSempre - claudioruss : Passeggiata sul Lungomare di #Napoli per il #Liverpool, con #Klopp, #Alisson e #Salah tra i più richiesti per una f… - OnorioFerraro : ?? Il #Napoli si affida a Osimhen in avanti. Nel #Liverpool di Klopp spazio a Salah e Firminio. #UCL | #NAPLIV - sportli26181512 : Napoli-Liverpool, formazioni ufficiali e risultato in diretta LIVE: Gli azzurri ritrovano il Liverpool all'esordio… -