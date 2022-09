Mozambico | morta suora italiana in attacco terroristico

... don Lorenzo Vignandel e don Lorenzo Fabbro , sono sopravvissuti a un attentato in una missione nella città di Chipene , nel nord del, in cui è stata uccisa una suora comboniana di ...nell'attentato suor Maria De Coppi , religiosa 84enne comboniana di Santa Lucia di Piave. La suora era indal 1963. La parrocchia di Chipene, nella diocesi di Nacala, accoglie ...(Adnkronos) – Morta una suora italiana nell’attentato terroristico in Mozambico. Lo fa sapere su Facebook il Centro missionario di Concordia-Pordenone. “Don Lorenzo e don Loris sono vivi. Ringraziamo ...Attentato in Mozambico, morta una suora italiana. La vittima dell’agguato è suor Maria De Coppi, in Mozambico dal 1963 ...