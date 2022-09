MotoGp: frattura del mignolo per Aleix Espargaro, non sarà però da operare (Di mercoledì 7 settembre 2022) Piccolo problema occorso ad Aleix Espargaro nella seconda giornata dei test di MotoGp di Misano. Il pilota spagnolo dell’Aprilia infatti, si è fratturato un dito della mano. Ecco le sue parole a Sky: “Mi sono rotto il mignolo della mano sinistra, ma non è da operare. Abbiamo provato tante cose, ma con questo livello di grip tutto funziona, quindi bisognerà analizzare i dati con calma. Per me da Aragon inizia un nuovo Mondiale, perché dopo Austria e Misano arriva la mia pista e poi ci saranno le piste extra europee. Sto tenendo il passo di Quartararo in classifica, ma non quello di Bagnaia, che ha fatto il doppio dei nostri punti”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 7 settembre 2022) Piccolo problema occorso adnella seconda giornata dei test didi Misano. Il pilota spagnolo dell’Aprilia infatti, si èto un dito della mano. Ecco le sue parole a Sky: “Mi sono rotto ildella mano sinistra, ma non è da. Abbiamo provato tante cose, ma con questo livello di grip tutto funziona, quindi bisognerà analizzare i dati con calma. Per me da Aragon inizia un nuovo Mondiale, perché dopo Austria e Misano arriva la mia pista e poi ci saranno le piste extra europee. Sto tenendo il passo di Quartararo in classifica, ma non quello di Bagnaia, che ha fatto il doppio dei nostri punti”. SportFace.

sportface2016 : #MotoGp: frattura del mignolo per Aleix #Espargaro, non sarà però da operare - corsedimoto : ALEIX ESPARGARO ha chiuso i test a Misano al mattino, in seguito ad un incidente con frattura ad un dito. Nessun du… -