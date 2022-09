Mancati pagamenti: Polizia Locale di Arzago in stato di agitazione (Di mercoledì 7 settembre 2022) Arzago d’Adda. La Polizia Locale di Arzago è in stato di agitazione. I motivi sono stati resi noti in un comunicato firmato dai rappresentanti della Fp Cgil, della Cisl Fp e del Cse – Flpl Sulpl, nel quale spiegano la situazione. “Considerato che le numerose sollecitazioni trasmesse nel tempo all’Amministrazione da parte delle Organizzazioni Sindacali e dalla RSU sono risultate vane; abbiamo deciso di rivolgerci al Prefetto di Bergamo attivando la procedura di tentativo di conciliazione previsto dalla normativa”. I motivi che hanno portato a proclamare lo stato di agitazione, al fine di tutelare i diritti non rispettati dei lavoratori sono: il mancato pagamento degli emolumenti derivati dall’applicazione del contratto nazionale (CDI 2021) relativa al ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 7 settembre 2022)d’Adda. Ladiè indi. I motivi sono stati resi noti in un comunicato firmato dai rappresentanti della Fp Cgil, della Cisl Fp e del Cse – Flpl Sulpl, nel quale spiegano la situazione. “Considerato che le numerose sollecitazioni trasmesse nel tempo all’Amministrazione da parte delle Organizzazioni Sindacali e dalla RSU sono risultate vane; abbiamo deciso di rivolgerci al Prefetto di Bergamo attivando la procedura di tentativo di conciliazione previsto dalla normativa”. I motivi che hanno portato a proclamare lodi, al fine di tutelare i diritti non rispettati dei lavoratori sono: il mancato pagamento degli emolumenti derivati dall’applicazione del contratto nazionale (CDI 2021) relativa al ...

